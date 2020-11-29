29 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözlerine RTÜK'ten inceleme

Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözlerine RTÜK'ten inceleme

Son dakika haberi... 'li 'ın 'de 'yi hedef alan küstah açıklamalarının ardından inceleme başlatıldığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
ABONE OL
Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözlerine RTÜK'ten inceleme

Son dakika haberleri... CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Habertürk TV'de TSK'yi hedef alan küstah açıklamalarının ardından RTÜK inceleme başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPli Ali Mahir Başarıra sert tepki! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'A SERT TEPKİ!

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?
Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır ,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi. Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki gösterdiler. İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.

CHPli vekil Ali Mahir Başarırın Türk ordusuna ağır hakaretine A Haberde sert tepki: Bu ruhuna satmış FETÖ-PKK ile... CHP'Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR'IN TÜRK ORDUSUNA AĞIR HAKARETİNE A HABER'DE SERT TEPKİ: BU RUHUNA SATMIŞ FETÖ-PKK İLE...
Son dakika | AK Partiden CHPli Ali Mahir Başarıra çok sert tepki: Şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor SON DAKİKA | AK PARTİ'DEN CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'A ÇOK SERT TEPKİ: ŞUURSUZ VE ZEHİRLİ BİR DİL KULLANIYOR
CHPli vekil Ali Mahir Başarırın Türk ordusuna ağır hakaretine A Haberde sert tepki: Bu ruhuna satmış FETÖ-PKK ile... CHP'Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR'IN TÜRK ORDUSUNA AĞIR HAKARETİNE A HABER'DE SERT TEPKİ: BU RUHUNA SATMIŞ FETÖ-PKK İLE...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA