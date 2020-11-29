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Son dakika: Skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Başarır'a soruşturma

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Son dakika: Skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Başarır'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

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