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MSB'den CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hakaret söylemine videolu gönderme

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Giriş: 29.11.2020 17:45
Güncelleme:29.11.2020 17:55
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK için "satılmış ordu" diyerek ortamı bir anda gerdi. Bu kalleş hakaret sonrası Başarır'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı.

Bakanlık'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz" notuyla paylaşıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Kahraman Türk Ordusu'nun korkusuz evlatlarına yer verilirken, videonun sonunda "Etkin Caydırıcı Saygın" notu yer aldı.

Son dakika:Milli Savunma Bakanlığından CHPli vekil Başarır hakkında suç duyurusu SON DAKİKA:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN CHP'Lİ VEKİL BAŞARIR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

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