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Son dakika: Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf! 17 Ağustos'tan bu yana koronavirüs tedavisi görüyordu

Son dakika haberine göre Hastanesinde yeni tip (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in hastane odasındaki ilk görüntüleri paylaşıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf! 17 Ağustos'tan bu yana koronavirüs tedavisi görüyordu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek'i ziyaret ettiği anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde Özkan'ın "Nasıl hissediyorsunuz başkanım?" sorusuna başkan Böcek, "Sayenizde çok iyiyim. Şuanda 100 günü geçtik. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan şahsınız ve bütün sağlık çalışanlarına, dua edenlere, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşireler, doktorlar gece gündüz demeden çok ilgilendi. Dualarım size. Her şey için teşekkür ediyorum." yanıtını veriyor.

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Bunun üzerine Rektör Özkan da "Her hastamızla yakından ilgilenmeye çalışıyoruz ama Antalya için önemli bir isimsiniz. Sizi böyle görebildiğimiz için çok mutluyuz. Sizi en yakın zamanda görevinizin başında görmek istiyoruz. Bakışınız enerji dolu zaten. İnşallah Antalya için çok iyi şeyler yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

Özkan, paylaşımında ayrıca "sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.

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