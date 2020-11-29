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Son dakika:Milli Savunma Bakanlığından CHP'li vekil Başarır hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi...Milli , TSK ve Mehmetçik'e hakaret eden hakkında suç duyurusunda bulundu. Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Son dakika:Milli Savunma Bakanlığından CHP'li vekil Başarır hakkında suç duyurusu

Milli , TSK ve Mehmetçik'e hakaret eden hakkında suç duyurusunda bulundu. Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP'Lİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı programda "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadeleri kullanmıştı.

MSB'DEN YAZILI AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk ordusunun milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde, ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği bildirildi. Bakanlığın, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş Türk ordusunun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içinde olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:


"Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır."

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