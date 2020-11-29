CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla tepki topladı. CHP'li vekil Türk ordusu için "satılmış ordu" ifadelerini kullanınca hem programdakiler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında CHP'li vekile sert yanıt verdi.

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla tepki topladı. CHP'li vekil Türk ordusu için "satılmış ordu" ifadelerini kullanınca hem programdakiler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında CHP'li vekile sert yanıt verdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Her şeyden önce yapılan konuşmaların içeriğine dahi girmek istemiyorum. Bugüne kadar özellikle başta CHP'nin Genel Başkanı olmak üzere 2010'dan itibaren yani kaset olayından sonra CHP'nin içerisine girmiş olduğu dehliz karanlık istikamet milletimizden çok büyük rahatsızlık ile karşı karşıya kalmıştır.

Bu ilgili vekilin benzer beyanı ilk değil daha onlarca kez gerek Meclis kürsüsünde gerek kamuoyunda Türkiye'nin kutlu yürüyüşünden rahatsızlığını bu şekildeki ifadelerle dile getirdi.

BU RUHUNU SATMIŞ...

Sormak istiyorum acaba bu ruhunu satmış FETÖ ile PKK ile dirsek teması içerisinde olan CHP'nin Mersin vekili ona da milletvekili ifadesini kullanmayacağım. Mersin vekili silahlı kuvvetlerimizin Suriye'deki başarısından mı rahatsız olmuş? Libya'daki başarısından mı rahatsız olmuş? Dağlık Karabağ'daki başarılarından mı rahatsız olmuş? Buradaki tek bir rahatsızlık varır milli ordumuzun ülkemizin milli menfaatleri çerçevesinde gittiği her yerde alnının akıyla dönüyor olmasından büyük bir rahatsızlık var.

BİLİNÇALTININ DIŞA VURUMU

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: Bunun kabul edilebilir bir tarafı kesinlikle yoktur. Bu zehirli dili ben de burada bu yayında açıkça kınamak istiyorum. Bu bir bilinçaltının da dışa vurumu olarak değerlendirilebilir. Bu bilinçaltı CHP'nin içerisine son dönemde son yıllarda özellikle bu CHP'de Baykal'ın gidişi ve Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle başlayan süreçte artık hücrelerine kılcal damarlarına kadar bir anlayış ve düşünce sistemi olarak karşımıza çıkıyor.