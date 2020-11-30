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Son dakika: TBMM'de koronavirüs önlemi! Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: TBMM'de koronavirüs önlemi! Ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine ziyaretçi alınmayacak. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.

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