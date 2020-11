Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır Minsk-3'lüsü tarafından aldatılan, ihmal edilen ve masa başında akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bu sabrın sonunda zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri Azeri Türkü kardeşlerinin yanında oldu. İşgal altındaki topraklarının kurtarma mücadelelerinde yanında oldu. Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonucunda adım adım özgürlüğe kavuşan Azerbaycanlı kardeşlerimin sevinci bizim de sevincimizdir. Kalan kısmının özgürlüğe kavuşmasının işaretidir.

"1 MİLYON ÜYE EN BÜYÜK İSPAT"

Her dönemde bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli... Fetihler otağı, fatihler yatağı Kocaeli... Küllerinden yeniden dirilen yiğit Kocaeli... Kocaeli 19 yıldır terörle, vesayetçilerle, darbecilerle mücadelemizde hep yanımızda oldu. Kocaeli 19 yıldır ülkemizi kalkındırma, geliştirme mücadelemizde hep yanımızdaydı. Yol arkadaşımız Kocaeli. Milletimizle kurduğumuz gönül bağını hep el üstünde tuttu. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu günlerde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. Sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon yeni üye bunun en büyük ispatıdır. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı partisidir.

"HER KİM KİBİR VE FİTNEYE BULAŞIRSA..."

Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarının tüm mensupları milletimizle bağı güçlendirmekle mükelleftir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes 24 saat milletimizle beraber olmak mecburiyetindedir. Her kim kendisini erişilmez, ulaşılmaz yere koyarsa hele hele kibir ve fitneye bulaşırsa bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin bahanesi olamaz.

Bunun için kurulduğumuz günden bu yana partimize hizmet vermiş arkadaşlarımızdan başlayarak herkese ulaşacağız. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı saracağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. AK Parti'nin misyonu 81 vilayetimizin her birinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Her gün yeni bir gönle girerek bu misyon doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır, AK Parti çalıştıkça, hizmet ettikçe milletimiz kazanır. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"18 YILDA 30 MİLYARLIK YATIRIM"

Hükümetlerimiz döneminde Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasıyla tanıştırdık. Ülkemizi tüm şehirlerimiz bu hizmetlerinden istifade etmiştir. Bakın, burası çok önemli; Kocaeli'ne 18 yılda eski rakamla 30 katrilyon yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinden böyle bir şey yok. Kocaeli'ne son 18 yılda çeşitli branşlarda toplam 37 spor tesisi kazandırdık. Resmi açılışını bugün yapıyoruz. 9 millet bahçesi projesi bulunuyor. Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara eski rakamla 2 katrilyon kaynak aktardık. Bay Kemal haberin var mı bunlardan? Bu devlet hiçbir zaman garip gurabayı yalnız bırakmadı. Sağlıkta 17'si hastane 84 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ kanalıyla Kocaeli'de 20 bin 982 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada 193 km ilaveyle şehrimizin bölünmüş yol mesafesini 343 km'ye ulaştırdık.

"ESNAFA 50 BİN TL'YE KADAR HİBE"

İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kocaeli, 1999 depreminden dolayı acıları en iyi bilen kentlerin başında geliyor. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştu. İnşallah bir yıl içinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Yıkılan ve yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayanlara 30 biner lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapılıyor. Esnafa 50 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. Toplam 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor, bunlar iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecektir. Hasar tespit çalışmalarını Salı gününe kadar bitiriyoruz. amacımız az katlı, sağlam, konforlu binalar inşa ederek depremin yıl dönümüne kalmadan İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunmaktır. Bedeli hiç bir yer hesabı ve maddi karşılıkla ifade edilemez. Konutlar 2 yılı ödemesiz hak sahiplerine verilecektir.

"CHP ENKAZ ALTINDA KALDI"

Devlet gibi ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift laf etmek istiyorum. Kendi sorumlu oldukları yerlerde İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bunların sorumlusu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki ya hayır konuşun ya da susun. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın.

Bugüne kadar şehirlerimizin önemli bir kısmını adeta baştan inşa ederek önemli bir yere geldik. Zamanın dar olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde riskli bölgelerde acilen dönüştürülmesi gereken konutları tekrar inşa ederek bu hususta da tarihi bir imza atacağız.