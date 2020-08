Dışişleri Bakanlığı paylaştı: İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki haritası

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği yetki alanına ilişkin haritayı paylaştı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet sahası belirtildi. Aynı zamanda Türkiye'nin hukuki tezleri paylaşıldı. Bölgedeki gerilimin Yunanistan'ın taleplerinden kaynaklandığı vurgulandı.

"10 KİLOMETREKARELİK ADADAN 40 BİN KİLOMETRE YETKİ İSTİYORLAR"

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, "Yunanistan, ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki 'Meis' adlı 10 kilometrekarelik ada nedeniyle 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır" dedi.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA