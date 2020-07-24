24 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika haberleri | A Haber Ayasofya Camii canlı yayın

haberleri | A Haber canlı yayınlarla tarihi 'nin açılışına tanıklık ediyor. Gün boyu özel yayınlarla konu ve konuklarla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde her ana nabız tutuyor. 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarına gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımının beklendiği açılış töreni nedeniyle bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin de gittiği görüldü. İşte 'nde son durum...

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Son dakika haberleri | A Haber Ayasofya Camii canlı yayın

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti. Camiye giden 11 noktada kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, bölgeye alınmayı bekliyor.

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Çatladıkapı girişinden gelen vatandaşlar ise burada kurulan çadırda görevlilerce karşılanıyor. Görevliler, ellerine dezenfektan sıktıktan sonra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil büfesinden de vatandaşlara çay ve simit ikramı yapılıyor.

YERLİ VE YABANCI TURİST AKINI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımının beklendiği açılış töreni nedeniyle bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin de geldiği görüldü.

Geniş çaplı güvenlik önlemlerin alındığı bölgede, çok sayıda polis ekibi konuşlandırıldı.

Katılımcılar, saat 10.00'dan itibaren güvenlik noktalarından geçirilerek alana alınacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için son hazırlıklar tamamlandı.

Salgın nedeniyle cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak.

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.

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