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Tarihi anlar! Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'ne böyle geldi

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Giriş: 24.07.2020 12:27
Güncelleme:24.07.2020 12:36
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Tarihi anlar böyle kaydedildi.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Başkan Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Başkan Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.

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