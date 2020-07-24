Rusya’da Ayasofya için neler konuşuluyor? Basında geniş yer buldu

Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nin özüne döndüğü bu tarihi gün Rus basınında geniş yankı buldu. Rusya’da Ayasofya için neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında Moskova’dan aktardı. Kişiyev, Rusya'nın bunun Türkiye’nin iç meselesi egemenlik hakları içinde olduğunu gördüğünü belirtti.

Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nin özüne döndüğü bu tarihi gün Rus basınında geniş yankı buldu. Rusya'da Ayasofya için neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında Moskova'dan aktardı. Kişiyev, Rusya'nın bunun Türkiye'nin iç meselesi egemenlik hakları içinde olduğunu gördüğünü belirtti.