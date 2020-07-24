Son dakika haberi | MSB: Terör faaliyeti yapan 1 PKK-YPG'li yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." açıklamasını yaptı" dedi.