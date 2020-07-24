24 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | MSB: Terör faaliyeti yapan 1 PKK-YPG'li yakalandı

Son dakika haberi | MSB: Terör faaliyeti yapan 1 PKK-YPG'li yakalandı

, "Terör örgütü /’nin, bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
ABONE OL
Son dakika haberi | MSB: Terör faaliyeti yapan 1 PKK-YPG'li yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." açıklamasını yaptı" dedi.

MSB açıkladı: İki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi MSB AÇIKLADI: İKİ PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB: NATO AWACS uçağı ve personeli Konyadaki görevine başladı MSB: NATO AWACS UÇAĞI VE PERSONELİ KONYA'DAKİ GÖREVİNE BAŞLADI
MSB: Hakkaride 3 anti personel mayını imha edildi MSB: HAKKARİ'DE 3 ANTİ PERSONEL MAYINI İMHA EDİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA