Son dakika haberi | MSB: Terör faaliyeti yapan 1 PKK-YPG'li yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." açıklamasını yaptı" dedi.