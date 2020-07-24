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Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde

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Giriş: 24.07.2020 12:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Kısıklı'daki konutundan yola çıkan Başkan Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde giriş anları böyle kaydedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Kısıklı'daki konutundan yola çıkan Başkan Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde giriş anları böyle kaydedildi.
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