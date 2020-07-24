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Ayasofya Camii çevresine girişler durduruldu! Namaz kılma alanları tamamen doldu

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Giriş: 24.07.2020 11:23
Güncelleme:24.07.2020 11:23
Ayasofya Camii çevresine girişler durduruldu! Namaz kılma alanları tamamen doldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazı idrak edilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu." duyurusunu yaptı.

Yerlikaya, Twitter'dan, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." mesajını paylaştı.

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