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Ayasofya Camii'nde tarihi günde vatandaşlar sevinçlerini A Haber'e anlattı: Bu Osmanlı'nın dirilişidir

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Giriş: 24.07.2020 11:42
Güncelleme:24.07.2020 11:58
Son dakika haberi... Tarihi günde binlerce vatandaş dün geceden bu yana Ayasofya Camii etrafında. A Haber muhabiri Pınar Özenç, tarihi ana dakikalar kala Sultanahmet Türbesi’nde vatandaşların sevinçlerini aktardı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek "Bu Osmanlı’nın dirilişidir" ifadelerini kullandı.

Tarihi günde binlerce vatandaş dün geceden bu yana Ayasofya Camii etrafında. A Haber muhabiri Pınar Özenç, tarihi ana dakikalar kala Sultanahmet Türbesi'nde vatandaşların sevinçlerini aktardı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek "Bu Osmanlı'nın dirilişidir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN YAS İLAN ETMİŞ! YAŞASIN!

-Bugün çok mutluyuz. 86 yıldır bu bizim için büyük bir özlemdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün Yunanistan'da yas ilan edilmiş papazlar yas ilan etmiş yaşasın diyorum Ne mutlu ki Hz. Muhammed (s.a.v) ümmetiyiz ve böyle bir yerde bugün namaz kılma şerefini Allah bize nasip etti.

OSMANLI'NIN DİRİLİŞİDİR

-Çok mutluyuz gurur duyuyoruz reisimizden Cumhurbaşkanımızdan. Bu Osmanlı'nın dirilişidir.

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Ayasofya Camiinde Kuran-ı Kerim AYASOFYA CAMİİ'NDE KUR'AN-I KERİM

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