Ayasofya parası nasıl alınır? Darphane'de Ayasofya-i Kebir Camii özel parası basıldı

Ayasofya parası nasıl alınır? Ayasofya Camisi, bugün (24 Temmuz) kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar tamamlandı. Darphane'de Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Bu gelişmelerin ardından hatıra paralarının nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Ayasofya parası nasıl alınır? İşte Ayasofya-i Kebir Camii özel parası...

AYASOFYA HATIRA PARASI NASIL ALINIR?

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve yarın tarihi itibariyle piyasaya sürülecek.

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.