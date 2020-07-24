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Ayasofya Camii anısına gümüş ve bronz para

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Giriş: 24.07.2020 10:01
Güncelleme:24.07.2020 10:05
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." İfadeleriyle paylaşmıştı. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla birlikte bu tarihi gün için gümüş ve bronz paralar bastırıldı. İşte Ayasofya Camii anısına özel paralar…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." İfadeleriyle paylaşmıştı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla birlikte bu tarihi gün için gümüş ve bronz paralar bastırıldı. İşte Ayasofya Camii anısına özel paralar…

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ayasofya Camii için özel para basıldığını açıkladı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AYASOFYA CAMİİ İÇİN ÖZEL PARA BASILDIĞINI AÇIKLADI

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