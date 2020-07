Dağlıca ve Aktütün saldırılarına katılan teröriste rekor ceza

Terör örgütü PKK'nın sözde tim sorumlusuyken Bingöl'de yakalanan İran uyruklu terörist Hawra Samirad'ın alınan parmak izi ve itirafçı teröristlerin teşhisiyle Dağlıca ve Aktütün karakollarına saldıran terörist grup içerisinde yer aldığı belirlenince hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Terörist ifadesinde, Dağlıca ve Aktütün saldırılarına katıldığını itiraf ederek, "Dağlıca saldırısına 400 kişi katıldı. Saldırı üç farklı cepheden yapıldı. Birinci cephe karakola saldırı, ikinci cephe destek gelen helikopterlerin indirme yapacağı tepelere, üçüncü cephe ise karakola gelecek yardımlara yönelik arazi olarak planlandı. Dağlıca'da araziyi kuşatma altına almıştık. 1 yıl sonra bu kez Aktütün'e 200 kişiyle saldırdık. Savunma grubundaydım. 3 şarjör ateş açtım. Bu saldırıyı da Dağlıca'ya saldıran teröristlerle birlikte planlamıştık" dedi.

DAĞLICA SALDIRISI

Mahkeme sanığın 21 Ekim 2007 günü Yüksekova'nın Dağlıca bölgesinde konuşlu 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığına bağlı Keri Tepe ve Pey tepe üs bölgelerine 7 farklı noktadan Doçka uçaksavar ve roketatarlarla düzenlenen saldırıya katıldığını belirtti. Saldırıda askerlerden Soner Özübek, Mustafa Uysal, Selçuk Gürdal, Tarık Emeket, Yavuz Öztürk, Vedat Kutluca, Samet Saraç, Lokman Eker, Mehmet Cücük, Zekeriya Yatı ve Abdurrahman Doğan'ın şehit olduğu, 25 askerimizin yaralandığı, 8'inin de kaçırıldığı sanık teröristin ise bu saldırıya bizzat katıldığına dikkat çekti.

AKTÜTÜN SALDIRISI

Mahkeme sanık teröristin 3 Ekim 2008 günü bu kez Şemdinli'deki Aktütün 13. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı, Hançer Kayalıkları, Cesur Kayalıkları, Bayraktepe, Berçar Tepe, Aşkın Kayalıkları, Soğuktepe, Otyeri tepe, Gez tepe, Bovini ve Berhabin tepe üs bölgelerine eş zamanlı saldırı düzenlendiğini, sanık terörist Hawra Samirad'ın ise bu saldırıya asli fail olarak katıldığını belirtti. 6 saat süren çatışmada, Hasan Aygör, Egemen Yıldız, Halil İbrahim Arılık, Nurullah Oymak, Cahit Yıldırım, Ozan Onur İlgen, Çağlar Mengü, Rasim Eser, Hakkı Aran, Selçuk Can, İlhan Küçüksolak, Ramazan Yeşil, Hasan Önal, Oktay Karakelle, Davut İlbaş, Muhammet Aydemir ve Muhammedi Bahaddin Erturhan'ın şehit olduğu, 21 askerin yaralandığı vurgulandı. Mahkeme sanığın her iki saldırıda bizzat yer aldığını, daha sonra terör örgütü tarafından Bingöl kırsalına gönderildiği ve Çeltiksuyu Köyünde gizlendiği evde yakalandığını belirtti. Mahkeme, sanığın samimi itirafları ile saldırıda teröristlerin taktiksel görev dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgi vermesi de dikkate alındığında her iki saldırının birinci derece asli faili olduğuna kanaat getirdi.

12 ŞEHİT İÇİN 12 KEZ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanığın vahim nitelikteki Dağlıca saldırısına katıldığı için 12 askeri şehit etmekten 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verip hiçbir indirim yapmadı. Aynı saldırıda 25 askerimizi yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği için ayrıca 25 kez 13'er yıl olmak üzere toplam 325 yıl hapisle cezalandırıldı. Aynı olayda 8 askeri kaçırıp Kandil'deki örgüt kamplarına götürdüğü için kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 8 kez 13,5 yıl olmak üzere toplam 108 yıl hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme sanığı Aktütün saldırısında ise 17 askeri şehit etmekten 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı ve hiçbir indirim yapmadı. Aynı saldırıda 21 askerimizi yaralayıp öldürmeye teşebbüs ettiği için 21 kez 13'er yıl olmak üzere 273 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verdi. (Sabah)