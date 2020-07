15 Temmuz'da 3 evladını şehit verdi!

İki oğlunu ve oğlu gibi sevdiğini damadını şehit veren 94 yaşındaki Muzeffer Gülşen evlatlarının mezarını sık sık ziyaret ederek gözyaşı döküyor. Muzaffer Nine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçelerine geleceğini her öğrendiğinde çocuklarına hazırlık yaptırıyor. Evlatlarının şehadetinden bu yana devletin en üst kademesinden ziyaretçilerin gelip halini hatırını sorduğunu, kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Muzaffer Nine, "Allah devletimizden razı olsun. Ama benim bir diyeceğim var, Cumhurbaşkanımız gelirse ona söylerim. Ondan başkasına da söylemem" dedi. "Karanlık gün aklımdan hiç çıkmıyor" diyen Muzaffer nine, o geceyi şöyle anlattı: