Son dakika: İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sınavı tarihi ne zaman?

Son dakika... İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2019 - 2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları 14 Haziran'da sona erdi. Vize sınavının tamamlanmasının ardından final sınavı için hazırlıklar başladı. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, internet üzerinden sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sınavı tarihi ne zaman?

İÜ AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF vize sınavı sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF tarafından online final sınav tarihi henüz açıklanmadı.

AUZEF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

Online sınav sistemine "https://esinav.istanbul.edu.tr" adresinden erişebilirsiniz.

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 19 Lisans, 17 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 23'ü Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

"Sınavsız İkinci Üniversite" kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrenciler ders materyallerine erişim sağlayabilirler.

AUZEF DERS GEÇME NOTLARI

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

A) KREDİ

Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7'dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;

B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.

B) BAĞIL NOT

Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının, ağırlık katsayı değerleri(yani 4 üzerinden karşılıkları) aşağıdaki tabloda verilmektedir:

2. AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)

AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.

AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO'nun, yarıyılların ANO'larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO'larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.