09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Akdeniz için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor!

Son dakika: Akdeniz için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor!

Son dönemde meydana gelen irili ufaklı depremlerse sarsılan ile ilgili korkutan uyarı geldi. fırtınalarını değerlendiren Jeofizik Mühendisi , bölgesinde 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
O BÖLGE İÇİN KORKUTAN DEPREM UYARISI!

Çalışmalarını 'da yürüten jeofizik mühendisi , 'de özellikle bölgesinde fırtınaları olduğunu belirtti. Yüklü, bölgede oluşan artçı depremlerin etkisiyle Akdeniz'de bulunan Fay Hattı'nda 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı.

Leonardo da Vinci'nin 1489 yılında Rodos yakınlarında meydana gelen büyük deprem notlarını anlatan Yüklü, Adalya yani Antalya yakınlarında bir deprem olduğunu, denizde bir yarık açıldığını ve 3 saat içerisinde içinin dolduğunu, ardından denizin eski haline döndüğünü belirtti.

Son dakika: Akdeniz sallandı! Girit Adası 6,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı Peki bu son deprem ne anlama geliyor? |Video SON DAKİKA: AKDENİZ SALLANDI! GİRİT ADASI 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI PEKİ BU SON DEPREM NE ANLAMA GELİYOR? |VİDEO

'BURADA ÜRETİLEN DEPREMLER İLERİDE DAHA BÜYÜK DEPREMLERİN HABERCİSİ'
Yüklü, Akdeniz'de oluşabilecek deprem sonrası etkisiyle Antalya'nın özellikle Kumluca, Finike, Kaş, Alanya ve Aksu kıyı kesimlerinin hasar göreceğini anlattı. Yüklü, koronavirüs nedeniyle kurulan Sağlık gibi olası bir depreme karşı tedbirli olunup Deprem Bilim Kurulu kurulması gerektiğini söyledi.

Özellikle Girit Adası bölgesinde meydana gelen artçı depremlerin aslında bir deprem fırtınası olduğunu anlatan Yüklü, "Tarihsel dönemde bu bölgede Helen Yayı dediğimiz Girit Adası'nın olduğu kısımdan Afrika Levhası, burada Anadolu ve Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Levhalar sıkışıyor. Burada üretilen depremler ileride daha büyük depremlerin habercisi. Çünkü tarihsel sürece baktığımızda bugün bu bölgede 7'nin üzerinde büyük depremler olmuş ve hatta 3-5 metre yüksekliğinde tsunaminin oluştuğunu görüyoruz. Antik kentlerin hepsinde bunlar görülmüştür" dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de Malatya depremini değerlendirdi DEPREM UZMANI PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY, A HABER'DE MALATYA DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ
Malatya meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi MALATYA MEYDANA GELEN DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde deprem | Vatandaş sokağa döküldü! Son depremler MALATYA PÜTÜRGE'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ! SON DEPREMLER
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber canlı yayınında deprem hakkında son durumu aktardı MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN A HABER CANLI YAYININDA DEPREM HAKKINDA SON DURUMU AKTARDI
Son dakika: Antalya'da korkutan deprem SON DAKİKA: ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM
Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi SON DAKİKA: ADANA'DA KORKUTAN DEPREM! 30 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika: Muğla Datça'ta korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD son depremler listesi SON DAKİKA: MUĞLA DATÇA'TA KORKUTAN DEPREM! 30 MAYIS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! SON DAKİKA: AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler AKDENİZ'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | SON DEPREMLER

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA