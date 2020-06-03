Son dakika: Antalya'da korkutan deprem
Son dakika haberi... Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz, 86.10 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 03.06.2020, 08:20:10 TSİ
Enlem : 35.4758 N
Boylam : 29.0171 E
Derinlik : 42.84 km
Detay : https://t.co/VFcPDSh1pP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İŞTE SON DEPREMLER
2020.06.03 08:20:06 35.1527 29.1203 21.4 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ İlksel
2020.06.03 07:20:41 35.5155 26.7635 7.2 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 07:15:13 35.6370 26.6485 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 06:49:52 35.5488 26.7337 5.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 06:37:08 35.3458 26.8422 11.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 06:34:43 35.5488 26.7142 5.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 06:33:08 35.1432 27.0262 11.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 06:30:13 35.5132 26.7623 7.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 06:19:50 35.4998 26.7590 3.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 05:53:42 39.1145 27.7610 7.8 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.06.03 05:40:03 39.3615 40.9195 9.3 -.- 3.1 3.1 ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.06.03 05:32:45 35.4957 26.7507 7.9 -.- 3.7 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 03:28:24 40.5528 36.5172 4.5 -.- 1.9 -.- SOKUTAS-ERBAA (TOKAT) İlksel
2020.06.03 03:21:54 35.3682 26.8450 14.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 03:09:45 35.2433 26.9223 8.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 03:05:27 35.4388 26.8030 14.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 03:04:40 38.5062 39.1788 5.3 -.- 2.1 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:59:07 35.4300 26.7917 10.7 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 02:58:43 35.4987 26.7455 4.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 02:57:49 38.5033 39.1713 5.4 -.- 2.1 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:54:59 35.5263 26.7347 5.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 02:41:58 35.5488 26.7148 15.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 02:26:29 38.5018 39.1735 4.2 -.- 0.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:25:51 38.5018 39.1660 3.1 -.- 1.8 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:22:39 38.4952 39.1680 3.3 -.- 1.2 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:22:27 38.4952 39.1682 2.5 -.- 2.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:22:12 37.3138 36.0218 9.5 -.- 4.0 4.0 HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.06.03 02:20:27 38.4988 39.1747 5.4 -.- 2.5 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:19:09 38.4890 39.1672 6.4 -.- 2.9 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 00:39:16 38.2665 42.8132 7.5 -.- 2.2 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2020.06.03 00:22:17 38.7305 39.6383 6.2 -.- 1.9 -.- EKINBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2020.06.03 00:15:07 38.4325 39.2553 9.1 -.- 0.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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