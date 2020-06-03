03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Antalya'da korkutan deprem

Son dakika haberi... 'de, 'nın ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

İŞTE SON DEPREMLER

2020.06.03 08:20:06 35.1527 29.1203 21.4 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ İlksel
2020.06.03 07:20:41 35.5155 26.7635 7.2 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 07:15:13 35.6370 26.6485 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 06:49:52 35.5488 26.7337 5.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 06:37:08 35.3458 26.8422 11.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 06:34:43 35.5488 26.7142 5.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 06:33:08 35.1432 27.0262 11.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 06:30:13 35.5132 26.7623 7.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 06:19:50 35.4998 26.7590 3.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 05:53:42 39.1145 27.7610 7.8 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.06.03 05:40:03 39.3615 40.9195 9.3 -.- 3.1 3.1 ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.06.03 05:32:45 35.4957 26.7507 7.9 -.- 3.7 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 03:28:24 40.5528 36.5172 4.5 -.- 1.9 -.- SOKUTAS-ERBAA (TOKAT) İlksel
2020.06.03 03:21:54 35.3682 26.8450 14.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 03:09:45 35.2433 26.9223 8.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 03:05:27 35.4388 26.8030 14.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 03:04:40 38.5062 39.1788 5.3 -.- 2.1 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:59:07 35.4300 26.7917 10.7 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 02:58:43 35.4987 26.7455 4.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.03 02:57:49 38.5033 39.1713 5.4 -.- 2.1 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:54:59 35.5263 26.7347 5.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 02:41:58 35.5488 26.7148 15.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.03 02:26:29 38.5018 39.1735 4.2 -.- 0.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:25:51 38.5018 39.1660 3.1 -.- 1.8 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:22:39 38.4952 39.1680 3.3 -.- 1.2 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:22:27 38.4952 39.1682 2.5 -.- 2.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:22:12 37.3138 36.0218 9.5 -.- 4.0 4.0 HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.06.03 02:20:27 38.4988 39.1747 5.4 -.- 2.5 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 02:19:09 38.4890 39.1672 6.4 -.- 2.9 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2020.06.03 00:39:16 38.2665 42.8132 7.5 -.- 2.2 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2020.06.03 00:22:17 38.7305 39.6383 6.2 -.- 1.9 -.- EKINBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2020.06.03 00:15:07 38.4325 39.2553 9.1 -.- 0.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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