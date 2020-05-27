27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'de 4,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve 'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Yönetimi Başkanlığından () yapılan açıklamaya göre, 'de saat 04.09'da 4,9 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve 'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Öte yandan aynı bölgenin yakınlarında saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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