05 Haziran 2020, Cuma
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber canlı yayınında deprem hakkında son durumu aktardı

Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası son durumu aktarmak için A Haber'e bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bölgede olumsuz bir durum olmadığını aktardı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AFAD, belediye ekipleri ve Malatya Valiliğinin titizlikle çalıştığını da ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN SON DURUMU AKTARDI

Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, "Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor." dedi.

CAN KAYBI YOK VE BÜYÜK HASAR YOK

A Haber canlı yayınına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bölgede büyük bir hasar ve can kaybının olmadığını açıkladı.

Malatya'da meydana gelen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "AFAD ve ekiplerimiz bölgeye gitti. İlgili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde olumsuz bir durum söz konusunun olmadığı belirtildi. Valiliğimizle de koordine içindeyiz." şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan deprem hakkında A Haber'e konuştu MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN DEPREM HAKKINDA A HABER'E KONUŞTU

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