Son dakika: Akdeniz sallandı! Girit Adası 6,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı Peki bu son deprem ne anlama geliyor? |Video

Son dakika haberi... Akdeniz'de Girit'in güneyinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yaşanan bu son deprem ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Tolga Bekler detayları anlattı.

Son dakika haberi... Akdeniz'de Girit'in güneyinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yaşanan bu son deprem ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Tolga Bekler detayları anlattı.

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.51'de erim 17.9 kilometre altında gerçekleşen deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.05.02 15:51:06 34.2202 25.7102 17.9 -.- 6.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.02 15:37:48 38.4502 39.4063 3.8 -.- 1.7 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.02 15:17:05 38.9885 27.9022 9.3 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.02 14:39:51 38.2895 42.8120 11.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel

2020.05.02 14:29:17 38.3133 39.0023 13.5 -.- 1.4 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.05.02 14:12:36 39.9268 33.9413 12.1 -.- 2.2 -.- FADILOBASI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel

2020.05.02 13:19:38 41.2592 28.8893 0.0 -.- 1.6 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel

2020.05.02 13:06:56 39.1555 27.6078 0.0 -.- 1.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2020.05.02 12:55:56 38.7180 42.9077 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel

2020.05.02 12:47:28 41.1500 28.7878 0.0 -.- 0.8 -.- SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) REVIZE01 (2020.05.02 12:47:35)

2020.05.02 12:19:19 37.2770 28.2538 0.0 -.- 1.4 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 12:14:13 39.4335 38.6288 9.3 -.- 1.8 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.05.02 12:08:53 37.2378 28.2328 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 12:07:27 36.9533 27.6415 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.02 11:58:54 37.2342 28.2052 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 11:46:24 38.2502 44.5762 14.1 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.05.02 11:41:15 39.9385 33.9028 9.3 -.- 2.2 -.- BUYUKYAGLI-DELICE (KIRIKKALE) REVIZE01 (2020.05.02 11:41:22)

2020.05.02 11:40:32 41.1080 29.2687 0.0 -.- 1.0 -.- CUMHURIYET-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel

2020.05.02 11:35:18 38.4763 25.6655 8.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.02 11:32:36 38.4233 39.4297 4.3 -.- 1.1 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.02 11:03:07 37.9033 32.3540 0.0 -.- 1.2 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.05.02 10:51:16 37.8677 29.6043 11.1 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.05.02 10:41:46 38.7267 42.9065 5.0 -.- 1.7 -.- VAN GOLU REVIZE01 (2020.05.02 10:41:49)

2020.05.02 10:38:26 40.0257 27.0545 0.0 -.- 1.4 -.- CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.05.02 10:30:43 37.0572 34.5837 5.3 -.- 2.2 -.- BOGRUEGRI-TARSUS (MERSIN) İlksel