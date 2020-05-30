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Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi.. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Filikli mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 30 Mayıs ...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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ADANA'DA KORKUTAN DEPREM

Adana'da son dakika deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre,e Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Filikli mahallesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.39'da yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.05.30 11:39:25 37.3880 35.2683 5.0 -.- 3.2 3.4 FILIKLI-KARAISALI (ADANA)
2020.05.30 10:22:57 35.6025 26.6972 5.5 -.- 4.0 4.2 AKDENIZ
2020.05.30 10:15:07 35.6007 26.7162 5.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2020.05.30 09:32:03 38.3628 38.9392 9.6 -.- 1.8 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.30 08:14:30 38.8170 43.5048 5.0 -.- 2.0 -.- DEREBEY-(VAN)
2020.05.30 07:47:49 36.3268 29.3317 5.0 -.- 2.2 -.- OVA-KAS (ANTALYA)
2020.05.30 07:24:29 36.6067 36.0842 5.8 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-ISKENDERUN (HATAY)
2020.05.30 05:53:45 38.5155 39.2870 5.0 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
2020.05.30 05:39:05 39.1342 27.8417 7.2 -.- 1.2 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.05.30 05:38:25 38.4412 39.3363 5.0 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.30 04:06:23 35.5488 26.7435 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2020.05.30 03:56:12 35.5992 26.7473 1.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2020.05.30 03:50:59 39.3417 40.5907 2.7 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2020.05.30 03:36:24 35.5100 26.7568 15.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2020.05.30 03:27:43 40.1332 31.7813 3.9 -.- 1.6 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2020.05.30 03:12:40 35.2490 30.6233 9.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2020.05.30 02:39:53 38.4353 39.3340 5.0 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.30 02:20:14 39.1137 27.8542 5.0 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.05.30 02:12:52 40.5363 29.1227 3.7 -.- 1.6 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)
2020.05.30 02:09:34 35.5237 26.7402 9.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2020.05.30 02:04:46 35.6310 29.2608 8.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

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