30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Muğla Datça'ta korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD son depremler listesi

... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 10.22'de 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD, deprem ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 30 Mayıs son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Saat 10.22'de yerin 15 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.05.30 10:22:57 35.6025 26.6972 5.5 -.- 4.0 4.2 AKDENIZ
2020.05.30 10:15:07 35.6007 26.7162 5.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2020.05.30 09:32:03 38.3628 38.9392 9.6 -.- 1.8 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.30 08:14:30 38.8170 43.5048 5.0 -.- 2.0 -.- DEREBEY-(VAN)
2020.05.30 07:47:49 36.3268 29.3317 5.0 -.- 2.2 -.- OVA-KAS (ANTALYA)
2020.05.30 07:24:29 36.6067 36.0842 5.8 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-ISKENDERUN (HATAY)
2020.05.30 05:53:45 38.5155 39.2870 5.0 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
2020.05.30 05:39:05 39.1342 27.8417 7.2 -.- 1.2 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.05.30 05:38:25 38.4412 39.3363 5.0 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.30 04:06:23 35.5488 26.7435 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2020.05.30 03:56:12 35.5992 26.7473 1.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2020.05.30 03:50:59 39.3417 40.5907 2.7 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2020.05.30 03:36:24 35.5100 26.7568 15.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2020.05.30 03:27:43 40.1332 31.7813 3.9 -.- 1.6 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2020.05.30 03:12:40 35.2490 30.6233 9.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2020.05.30 02:39:53 38.4353 39.3340 5.0 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2020.05.30 02:20:14 39.1137 27.8542 5.0 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.05.30 02:12:52 40.5363 29.1227 3.7 -.- 1.6 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)
2020.05.30 02:09:34 35.5237 26.7402 9.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2020.05.30 02:04:46 35.6310 29.2608 8.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

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