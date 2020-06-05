05 Haziran 2020, Cuma
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Malatya meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki , çevre illerde de hissedildi. Yapılan açıklamada deprem, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'ı da salladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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MALATYA MEYDANA GELEN DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki , civar illerde de hissedildi.

Saat 21.06'da Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde yer sarsıntısının ardından Malatyalılar evlerinden sokaklara çıktı. Korktuklarını dile getiren vatandaşların bir süre park gibi açık alanlarda bekledikleri görüldü.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ gibi civar illerde de hissedildi.

Öte yandan Pütürge ilçesinde ise ekiplerin herhangi bir hasar olup olmadığına yönelik çalışmaları sürüyor.

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