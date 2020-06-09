09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Metrobüsteki yoğunluk araç içerisinden görüntülendi! Yine sosyal mesafe yok sayıldı

Metrobüsteki yoğunluk araç içerisinden görüntülendi! Yine sosyal mesafe yok sayıldı

tehlikesi devam ederken öğlen saatlerinde içindeki yoğunluk, yolcuların kuralına dikkat etmemesi araç içerisinden görüntülendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
METROBÜSLERDE KURAL YOK! YİNE AYNI MANZARA

Saat 11.00 sıralarında istikametinde sefer yapan metrobüsteki yolcular, bir dolu bir boş oturacak şekilde düzenlenen oturma kuralına uymadı.

Metrobüslerde kural yok! Yine aynı manzara | Video METROBÜSLERDE KURAL YOK! YİNE AYNI MANZARA | VİDEO

Ayrıca yolcular, görevliler tarafından nerede durmaları gerektiğini gösteren uyarı yazılarına da uymayarak kuralını hiçe saydı. Kurallara uymayan yolcular, araç içerisinden görüntülendi.


Metrobüs ve duraklarda koronavirüse rağmen tehlikeli yoğunluk METROBÜS VE DURAKLARDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN TEHLİKELİ YOĞUNLUK
İstanbul'da her sabah aynı manzara! Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı İSTANBUL'DA HER SABAH AYNI MANZARA! METROBÜS VE DURAKLARDA SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Metrobüs kalabalığı vatandaşları isyan ettirdi: Tıklım tıklım binemiyoruz METROBÜS KALABALIĞI VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ: TIKLIM TIKLIM BİNEMİYORUZ
Metrobüs seferleri durdu! Karardan haberi olmayanlar mağdur oldu METROBÜS SEFERLERİ DURDU! KARARDAN HABERİ OLMAYANLAR MAĞDUR OLDU

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA