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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de Malatya depremini değerlendirdi

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Giriş: 05.06.2020 22:33
Güncelleme:05.06.2020 22:33
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Malatya'da meydana gelen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hattın üzerinde artçıların Sivrice ve Pütürge arasında olduğunu belirten Ersoy, "1 yıl boyunca hasarsız bir şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.

A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Malatya'daki deprem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ersoy, "6,8'lik depremin ardından artçıları takip etti. Sivrice ve Pütürge arasında dağılıyorlar" dedi.

"1 YIL BOYUNCA..."

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Yavaş deprem kavramı bu bölge için kullanabileceğimiz bir terim değil. Elazığ'daki deprem için de daha önce Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerilimlerin yükseldiği söylenmişti. 1 ay sonra da 6,8'lik deprem yaşanmıştı. Ondan sonraki artçıları da takip ettik. Sivrice ile Pütürge arasında dağılıyor. Bu artçıların yaşanması o bölgenin rahatladığını, uzun süre deprem olmayacağını ama artçıların yaşanacağını gösteriyordu.1 yıl boyunca hasarsız bir şekilde devam edecektir. Hasar farklı bir şey, sallanmak farklı bir şey. Binan zararlı ise, zemini sağlam değilse bu olumsuz durumlarda hasar alabilir."

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