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Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika haberleri... Kandilli Rasathanesi Akdeniz'deki Girit Adası açıklarında meydana geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda Akdeniz'deki depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Depremin derinliği 9.5 km olarak açıklandı.

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