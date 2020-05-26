Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika haberleri... Kandilli Rasathanesi Akdeniz'deki Girit Adası açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda Akdeniz'deki depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.5 km olarak açıklandı.
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