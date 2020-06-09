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CHP’li Halk Ekmek’te üçüncü rezalet! Hijyenden uzak yeni görüntüleri ortaya çıktı

’li ’ndaki hijyenden uzak ekmek üretimde yeni bir rezaletin daha yaşandığı ortaya çıktı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim , halk ekmekle ilgili yeni skandal fotoğraflar paylaşarak; “’ın talimatı ile Halk Ekmek’ten 6 personel daha mecburi izne çıkarıldı. Gerekçe Halk Ekmek’teki pislikleri bu garibanlar göndermişmiş (!) hem vallahi, hem billahi bu çocuklar bana böyle bir şey göndermedi. Ama zulüm devam ediyor” dedi. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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CHP’Lİ HALK EKMEK’TE ÜÇÜNCÜ REZALET!

'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın belediyenin 'ndaki kirliliğe ve hijyenden uzak ekmek üretimine çözüm üretemediğini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yer almıştı. Halk sağlığını hiçe sayan bu skandalın ortaya çıkmasının ardından Yavaş tarafından halk ekmekten 19 kişi fotoğraflardan sorumlu tutularak ücretsiz üç ay izne gönderilmişti.

CHP'Lİ ANKARA HALK EKMEK'TE REZALET
AK Parti eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim , sosyal medyadan Halk Ekmek'teki ikinci rezalete dair başka fotoğraflar paylaşmış, bu fotoğraflar ile kazanlardan yerlere hamurların taştığı, yerlerin kirli olduğu ve kirli bezlerle unların iç içe olduğu öğrenilmişti. Bu ikinci rezalet görüntüleri de büyük tepki çekmişti.

HALK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP'li Halk Ekmek Fabrikası'ndaki kirliliği ve hijyenden uzak hali gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından küflü tavanların halleri, temizlik için kullanıldığı belirtilen yer lavabosunun kirliliği ve halk sağlığını tehlikeye atan durum Ankaralıları ve 'yi şaşkına çevirmişti.

ALTI PERSONELİ ZORUNLU İZNE GÖNDERDİ
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, hesabından CHP'li Mansur Yavaş'ın talimatıyla Halk Ekmek'ten altı personelin daha mecburi izne çıkarıldığını duyurdu. Gökçek, "Mansur Yavaş'ın talimatı ile Halk Ekmek'ten 6 personel daha mecburi izne çıkarıldı. Gerekçe Halk Ekmek'teki pislikleri bu garibanlar göndermişmiş (!) hem vallahi, hem billahi bu çocuklar bana böyle bir şey göndermedi. Ama zulüm devam ediyor. İşte Halk Ekmek'ten yeni fotoğraflar" diyerek görüntüleri paylaştı.



CHP'Lİ HALK EKMEK HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATTI
Halk Ekmek Fabrikası'ndaki yeni fotoğraflarda ekmek fırınının hemen yanında ayakkabıların hamura bulanıp iz yaptığı yer görüntüleri, sütlerin ve peynirin kirli bir şekilde yerlerde açık hallerini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Ayrıca yerlerin hijyenden uzak durumu ve kartonların açık bir halde peynirin kirler içindeki hali fotoğraf karelerinde yer aldı. Bununla birlikte, hamur kazanlarının yanı başında yerlerde hijyenden uzak görüntülerin olduğu da görüldü. Halk sağlığını tehlikeye atan bu görüntüler halk tarafından büyük tepki çekti.

DAMLA KAYA/SABAH

CHP’li Yavaş'ın Halk Ekmek’te ikinci rezaleti! Hijyenden uzak görüntüler şok etkisi yarattı CHP’Lİ YAVAŞ'IN HALK EKMEK’TE İKİNCİ REZALETİ! HİJYENDEN UZAK GÖRÜNTÜLER ŞOK ETKİSİ YARATTI
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