01 Haziran 2020, Pazartesi
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İletişim Başkanı Altun'dan Lionel Donovan'a yapılan saldırıya kınama

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , 'George Floyd' gösterileri sırasında 'a yapılan saldırıyı kınadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN LİONEL DONOVAN'A YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Bugün George Floyd protestoları sırasında 'a düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili makamlarıyla paylaşacağım.

TRT World Yapımcısı Lionel Donovan, George Floyd protestoları sırasında polisin gösterdiği orantısız şiddeti vücudundaki darp izlerini videoya alarak gözler önüne sermişti.

TRT World Yapımcısı Donovan, Amerikan polisinin şiddetini gözler önüne serdi TRT WORLD YAPIMCISI DONOVAN, AMERİKAN POLİSİNİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

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