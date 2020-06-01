İletişim Başkanı Altun'dan Lionel Donovan'a yapılan saldırıya kınama

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Bugün George Floyd protestoları sırasında TRT World Yapımcısı Lionel Donovan'a düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım.

Bugün #GeorgeFloyd protestoları sırasında @TRTWorld Yapımcısı @LionelDonovan3'e düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum.



Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir.



Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2020

TRT World Yapımcısı Lionel Donovan, George Floyd protestoları sırasında polisin gösterdiği orantısız şiddeti vücudundaki darp izlerini videoya alarak gözler önüne sermişti.