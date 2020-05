Şizofreni hastası Ramazan Pişkin için tedavi çağrısı babasından gelmiş

Beşinci Harem-i Şerif olarak bilinen tarihi Ulu Camiyi ziyarete gelen turistlerle yakın temas kuran ve son olarak mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınan Ramazan Pişkin'in babası İsmail Pişkin'in de 4 yıl önce Valiliğe başvuru yaparak oğlunun tedavi edilmesini istediği ortaya çıktı. Baba İsmail 26 Aralık 2016 tarihinde Valiliğe verdiği dilekçesinde, "Oğlum Ramazan küçüklüğünden beri akıl hastasıdır. Son zamanlarda durumu iyice kötüleşti. Sokakta gördüğü her insanın yanına giderek kendince dini nasihatlerde bulunup onları rahatsız etmektedir. Şimdi de Ulu Camii içerisinde bekleyip namaza gelen cemaate ve turistik amaçlı ziyarete gelenleri rahatsız etmektedir. Kendince uygun giyinmeyen bayanlara sözlü ve fiili sataşıp korkutmaktadır. Nitekim cami imamı ve görevlileri beni defalarca arayıp durumu izah ettiler. Oğlumun durumu gittikçe kötüleşiyor. Böyle giderse kendine veya çevredeki insanlara zarar vereceğini düşünüyorum. Ben çok yaşlı ve maddi imkanı olmayan bir vatandaşım. Oğlumun gerekli tedavisini yapabilmek için hiçbir imkânım yok. Tedavisinin devlet tarafından yapılarak topluma zararsız bir insan olmasını istiyorum" dedi.