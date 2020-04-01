Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 13.30'da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşecek kritik toplantı saat 13.30'da başladı.
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Bakan Koca ve Bilim Kurulu ülkedeki son durumu değerlendirecek. Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun ilave tavsiye kararlar alması bekleniyor.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.
"İZOLASYON" MESAJI
Bakan Fahrettin Koca, virüs ile mücadelede gönüllü karantinaya dikkat çekti. Herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesini isteyen Bakan Koca, "Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.
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