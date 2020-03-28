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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında ''evde kal'' çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Tedbirlere uyarak evinde kalan HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM. ÇOK İYİ BAŞLADIK. Aynı ciddiyetle devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı;

Tedbirlere uyarak evinde kalan HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM. ÇOK İYİ BAŞLADIK. Aynı ciddiyetle devam edelim.

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