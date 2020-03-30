Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 37 yeni can kaybının olduğunu bildirirken, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan 30 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
CAN KAYBI 168'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 162 OLDU
Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.
11 bin 535 TEST YAPILDI
Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkemizin mevcut Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 30, 2020
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dJX0NPTFI1
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MEB'den flaş aidat açıklaması
- PKK'lıların sığınağı imha edildi
- Bahçeli'den HDP'li vekile çok sert tepki!
- MSB’den koronavirüse karşı dezenfeksiyon paylaşımı
- İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
- Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- CHP'li Ağbaba'nın yalanı elinde patladı! İBB'den skandal hata
- Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
- İstanbul Valisi açıkladı! Seferler durduruldu
- Altun'dan provokatif paylaşım uyarısı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?