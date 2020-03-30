30 Mart 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı son vaka sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA, KORONAVİRÜS KAYNAKLI SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 37 yeni can kaybının olduğunu bildirirken, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükseldi.

, Twitter'dan 30 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

CAN KAYBI 168'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan " Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 162 OLDU
Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

11 bin 535 TEST YAPILDI
Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

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