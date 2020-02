Son dakika: Esad rejiminin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Kasıtlı olarak hedef almışlar...

Son dakika haberine göre; Suriye'de sivilleri katleden Esad rejiminin, ülkenin kuzeybatısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kurduğu gözlem noktalarını hedef aldığı ve yaşlı kadın sivilleri vurduğu bildirildi. İngiliz gazetesinin telsiz konuşmalarına dayandırdığı haberine göre, rejim güçleri, İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına kasıtlı saldırılar düzenledi.

The Telegraph gazetesinin telsiz konuşmalarına dayandırdığı haberine göre, rejim güçleri, İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına kasıtlı saldırılar düzenledi.



Gazeteye bağımsız aktivist grup Makro Medya Merkezi (MMC) tarafından iletilen telsiz konuşmalarında, rejimin bir topçu subayının silah arkadaşına "Somar, bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder." dediği, karşıdakinin "Suphi, karşında solda. 07215313." yanıtını verdiği duyuluyor.



Halep'in batısında Etarib ilçesine bağlı Mizanaz'a birkaç kilometre uzaklıktaki gözlem noktasına, 12 Şubat'ta bu telsiz konuşmasından kısa süre sonra rejim güçleri tarafından top saldırısı düzenlendiği, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.



Foreign Policy Araştırma Enstitüsünde görevli Suriye uzmanı Elizabeth Tsurkov, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, Esad rejimi güçlerinin çeşitli vesilelerle Türk gözlem noktalarını hedef almasının bu kadar açık dillendirilmesinin sarsıcı olduğunu söyledi.







Orta Doğu Enstitüsünde görevli araştırmacı Charles Lister de gözlem noktalarını hedef alan saldırıların, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkesin çökmesinin arkasında kimin olduğunu konusunda şüpheye yer bırakmadığını vurgulayarak "Türkiye, hiç şüphesiz Suriye ordusunun gözlem noktalarını kasten hedef aldığından haberdar olacaktır. Öte yandan halkın arasındaki şüpheciler için bu hangi aktörlerin gerilimi tırmandırdığı konusunda bir uyanma çağrısı olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.



Lister bunun aynı zamanda Ankara'nın Soçi Anlaşması'nın güvenilir taraflarından biri olarak gördüğü Rusya için de küçük düşürücü bir durum olduğunu kaydetti.





REJİM YAŞLI KADIN SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Telsiz konuşmaları, Esad rejimi ordusunda özel kuvvetlerden oluşan Kaplan Güçleri'nin Mizanaz'da, araçlarını takip ettikleri bir grup yaşlı kadına ateş açtığını da ortaya koydu.



Konuşmaların kaydedildiği saatlerde çıkan yerel haberler, rejime bağlı güçlerden kaçmaya hazırlanırken bir evden giysilerini ve eşyalarını alan kadınların öldürüldüğü gösterdi.







Konuşmalarda rejim askerlerinden birinin, kadınları vurma fikrinden rahatsız olduğu, bir diğerinin eve girmek üzerelerken subaylarının emriyle kadınlara makineli silahla ateş açmaya başladığı duyuluyor.



Tsurkov, "Savaş sırasında Suriye ordusu ve rejim yanlısı milisler defalarca hamile kadınlar dahil keskin nişancı ateşiyle sivilleri hedef aldı. Ancak bu, rejimin bu denli kasıtlı hedef aldığını gördüğüm ilk açık kanıt." ifadesini kullandı.