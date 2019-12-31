80 milyon TL çekilişi | Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları! - Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sorgulama..

2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi yapılıyor. 2020 Milli Piyango sorgulama ekranı yapılacak çekilişin ardından erişime açılacak. Bugün saat 15:00'te başlayacan çekilişte Türkiye 80 milyon TL çekilişine kilitlendi. Saat 20:00 - 21:00 arasında yapılacak büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. 80 milyon TL'nin yanı sıra 8 milyon TL ve amorti de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sayfamızdan Milli Piyango çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve yılbaşı özel çekilişi için bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama yapabilirsiniz. İşte, 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları!

2020 Milli Piyango sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları gündeme oturdu. Milli Piyango bilet sorgulama için vatandaşlar mpi.gov.tr adresine akın etti. Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15:00 itibariyle başladı. İlk olarak ufak ikramiyelerin çekilişi yapılırken saatler ilerledikçe heyecan artacak ve saat 21:00'e doğru 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çekilişi yapılacak. Milyonlarca şans oyunu sever Milli Piyango bilet sorgulama 2020 sorgulaması yapıyor. İşte, Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekiliş sonuçları!

MİLLİ PİYANGO 2020 SORGULAMA!

Haberimizden Milli Piyango bilet sorgulama işlemi yapabilir ve biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı milli piyango biletleri çekiliş başlamadan yani 15.00'a 1 saat öncesine kadar seyyar ya da bayilerden alınabilir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ VE İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için, Çeyrek bilet: 20 TL, Yarım Bilet: 40 TL, Tam bilet: 80 TL.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.

MİLLİ PİYANGO 2020 ÇEKİLİŞİ İÇİN KAÇ BİLET BASILDI?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ İLE NELER YAPILIR?

Milli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor. Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor. İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.