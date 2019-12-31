2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI izle | Büyük ikramiye hangi rakam çıktı? |Bilet sorgulama ekranı| İşte sonuçlar

Milli Piyango 2020 yılı yılbaşı çekilişi başladı. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? Amorti hangi rakamlara çıktı? Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi bilete (tam, yarım, çeyrek) çıktı? Yılbaşı Milli Piyango sonuçları saat 15 itibariyle çekilmeye başladı. Sonuçları haberimizdeki canlı yayın linki üzerinden anbean takip edebilirsiniz. Peki yılbaşı biletinizde ikramiye kazandınız mı? 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranına da haberimiz içerisindeki link üzerinde erişebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ - CANLI İZLE