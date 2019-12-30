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Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?

Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık günü saat 15:00'te başlayacak Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. 80 milyon TL değerinde büyük ikramiye verecek Milli Piyango bileti alan vatandaşlar Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango son 2 ve 4 rakama ne kadar veriyor? İşte, 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye listesi…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 23:41
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Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar? Mili Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri için vatandaşlar araştırma yapıyor. Büyük ikramiyenin 80 milyon TL değerinde olacağı 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyeler de açıklandı. Son 2, 3 ve 4 rakamlarını tutturan kişiler de ikramiye alabilecek. Peki, Milli Piyango son 2, 4 rakama ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar? İşte yanıtı!

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Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO SON 2, 3, 4 RAKAMA NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde verdiği miktarlar yıllara göre değişiklik gösteriyor. Aşağıdaki listeden geçtiğimiz yılbaşı çekilişinde ne kadar ikramiye verildiğini öğrenebilirsiniz.

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Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.

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Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

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Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.