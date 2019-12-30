Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar? Mili Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri için vatandaşlar araştırma yapıyor. Büyük ikramiyenin 80 milyon TL değerinde olacağı 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyeler de açıklandı. Son 2, 3 ve 4 rakamlarını tutturan kişiler de ikramiye alabilecek. Peki, Milli Piyango son 2, 4 rakama ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar? İşte yanıtı!