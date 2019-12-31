2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?

2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye hayali kuran şans oyunu severler, 2020 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım yapıyor. Saat 15:00'te başlayacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye saat 20:00 – 21:00 arasında belli olacak. Çekilişin başlamasıyla birlikte vatandaşlar Milli Piyango sıralı tam liste 2020 araştırması yapacak. Peki, bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? Biletime ne kadar ikramiye çıktı? Çekiliş heyecanının başlamasıyla ikramiyelere göre çıkan numaralar sayfamızda yer alacak.