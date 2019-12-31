Milli Piyango ödülleri belli oldu! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ödül dağılımı...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için saatler kaldı. 80 milyonluk dudak uçuklatan ikramiye bu akşam sahibini bulacak. İkramiye tam bilete çıkarsa bir kişi 2020'ye milyoner olarak girecek. Yarım bilete isabet ederse 2 kişi, çeyrek bilete isabet ederse 4 kişi milyoner olacak. Ancak Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye dışında da ödüller veriyor. Bu ödüller öğle saatlerinden itibaren sahiplerini buluyor. Peki, Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi ödül dağılımı...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:07Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:10