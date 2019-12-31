Milli Piyango ödülleri belli oldu! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ödül dağılımı...

2020'ye saatler kala Milli Piyango çekilişi heyecanı sürüyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından onlarca kişinin hayatı değişecek. Büyük ikramiye olan 80 milyon TL, tam bilete isabet etmesi halinde bir kişiyi milyoner edecek. İkramiye isabet eden bilet yarım olursa 2, çeyrek olursa 4 kişi milyoner olacak. Ancak Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin dışında da onlarca ödül verilecek. Ödüllerin dağılımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi ödül dağılımı...

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