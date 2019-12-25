25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan İmamoğlu ve Soyer'e tepki: Kalıplarının adamı olamadılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019
İMAMOĞLU VE SOYER'E ÇOK SERT TEPKİ!

Ruam hastalığı nedeniyle 105 atın itlaf edilmesi ve birçok atın karantinaya alınıp kontrollerden geçirilmesi gündemdeki yerini korurken dün Büyükada Kaymakamlığı 65 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan önünde hayvan severler de eylemlerini sürdürürken 'li iki başkan ve faytonların kaldırıldığını duyurdu. Bu sıcak gelişmeler yaşanırken yazarı konuya dair bir yazı kaleme aldı. Hıncal Uluç yazısında, " şehrinde atlar, otomobil, otobüs ve trenlerden önceki devirlerin sembolüdür. O devirlerde New Yorklular, bir yerden bir yere atların çektiği arabalarla giderlerdi. Sonunda, zaman geçti, hayat değişti ama atlar ve faytonlar 'nın oldular. Evet.. Dünyanın en büyük, en ünlü ve en kalabalık, en çok alan kenti New York'ta, faytonlar hâlâ, yaz kış, gece gündüz çalışıyorlar.. ..Ve ne acıdır ki, kalıplarının adamı olmadıklarını gösteren iki Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu, güya hayvansever bir kaç kişinin kopardığı kıyamet ve peşlerine takılan sosyal medya trollerine boyun eğdiler ve arka arkaya faytonları yasakladılar. Pat diye yasakladılar, Ada'da ve Kordon'da.."ifadelerine yer verdi.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yazısından öne çıkan satır başları :

" şehrinde atlar, otomobil, otobüs ve trenlerden önceki devirlerin sembolüdür. O devirlerde New Yorklular, bir yerden bir yere atların çektiği arabalarla giderlerdi. Sonunda, zaman geçti, hayat değişti ama atlar ve faytonlar 'nın oldular. Atların çektiği faytonlara binmek, 'ın güzelliğini yaşamak için harikulade bir deneyimdir. Bütün yıl boyu sizi bekleyen faytonları, 5. Cadde Grand Army meydanında, 6. Cadde Park girişinde ve 7. Cadde bağlantısında dizilmiş olarak bulabilirsiniz.

PEK ÇOK ŞİRKET

Bu satırlar, New York Belediyesi'nin yerli yabancı turistler için hazırladığı rehberden alındı. İsterseniz şunu da tıklayın.. ww.nychorsecarriageride.com Burada da İngilizce, isterseniz Türkçe şimdiden rezervasyon yapma imkanı veren fayton şirketlerinden birinin (New York'ta pek çok fayton şirketi var) sitesi karşınıza çıkar..

"GARANTİ EDİYORUM"

"NYC At Arabası Gezileri, bir aile şirketidir. İşi babam Giuseppe 1979 da, Sicilya'dan New York'a göçtükten sonra kurdu. Benim adım Frank ve daha beş yaşındayken babamın yanında faytonculuğa âşık oldum. Bugün şirketi ben yönetiyorum ve bütün atların sağlıklı olduklarını ve iyi bakıldıklarını garanti ediyorum. Ben New York'ta doğdum, büyüdüm ve New York'un ve Park'ın tarihini simgeleyen bu işte çalışmaktan gurur duyuyorum..
Buraya gelin ve buradan harikulade anılarla ayrılın..".

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN