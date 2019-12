Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan İmamoğlu ve Soyer'e tepki: Kalıplarının adamı olamadılar

Ruam hastalığı nedeniyle 105 atın itlaf edilmesi ve birçok atın karantinaya alınıp kontrollerden geçirilmesi gündemdeki yerini korurken dün Büyükada Kaymakamlığı 65 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan İBB önünde hayvan severler de eylemlerini sürdürürken CHP'li iki başkan Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer faytonların kaldırıldığını duyurdu. Bu sıcak gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç konuya dair bir yazı kaleme aldı. Hıncal Uluç yazısında, "New York şehrinde atlar, otomobil, otobüs ve trenlerden önceki devirlerin sembolüdür. O devirlerde New Yorklular, bir yerden bir yere atların çektiği arabalarla giderlerdi. Sonunda, zaman geçti, hayat değişti ama atlar ve faytonlar Manhattan Adası'nın İkonik Tarihi oldular. Evet.. Dünyanın en büyük, en ünlü ve en kalabalık, en çok turist alan kenti New York'ta, faytonlar hâlâ, yaz kış, gece gündüz çalışıyorlar.. ..Ve ne acıdır ki, kalıplarının adamı olmadıklarını gösteren iki Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu, güya hayvansever bir kaç kişinin kopardığı kıyamet ve peşlerine takılan sosyal medya trollerine boyun eğdiler ve arka arkaya faytonları yasakladılar. Pat diye yasakladılar, Ada'da ve Kordon'da.."ifadelerine yer verdi.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yazısından öne çıkan satır başları :

"New York şehrinde atlar, otomobil, otobüs ve trenlerden önceki devirlerin sembolüdür. O devirlerde New Yorklular, bir yerden bir yere atların çektiği arabalarla giderlerdi. Sonunda, zaman geçti, hayat değişti ama atlar ve faytonlar Manhattan Adası'nın İkonik Tarihi oldular. Atların çektiği faytonlara binmek, Central Park'ın güzelliğini yaşamak için harikulade bir deneyimdir. Bütün yıl boyu sizi bekleyen faytonları, 5. Cadde Grand Army meydanında, 6. Cadde Park girişinde ve 7. Cadde bağlantısında dizilmiş olarak bulabilirsiniz.

PEK ÇOK ŞİRKET

Bu satırlar, New York Belediyesi'nin yerli yabancı turistler için hazırladığı rehberden alındı. İsterseniz şunu da tıklayın.. ww.nychorsecarriageride.com Burada da İngilizce, isterseniz Türkçe şimdiden rezervasyon yapma imkanı veren fayton şirketlerinden birinin (New York'ta pek çok fayton şirketi var) sitesi karşınıza çıkar..

"GARANTİ EDİYORUM"

"NYC At Arabası Gezileri, bir aile şirketidir. İşi babam Giuseppe 1979 da, Sicilya'dan New York'a göçtükten sonra kurdu. Benim adım Frank ve daha beş yaşındayken babamın yanında faytonculuğa âşık oldum. Bugün şirketi ben yönetiyorum ve bütün atların sağlıklı olduklarını ve iyi bakıldıklarını garanti ediyorum. Ben New York'ta doğdum, büyüdüm ve New York'un ve Park'ın tarihini simgeleyen bu işte çalışmaktan gurur duyuyorum..

Buraya gelin ve buradan harikulade anılarla ayrılın..".