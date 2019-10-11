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11.10.2019
STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Tarihi operasyona STK'lardan tam destek geldi. Ortak bir açıklama yapan STK'lar Türkiye'nin operasyonunun haklı olduğunu vurguladı. Ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Sınırımızda terör guruplarına göz yumulamaz. Gün sessiz kalma günü değil." dedi.
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