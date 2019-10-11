11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye korkusundan Esad'a sarılan YPG/PKK umduğunu bulamadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
TÜRKİYE KORKUSUNDAN ESAD'A SARILAN YPG/PKK UMDUĞUNU BULAMADI

Son dakika haberi... 'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı , terör örgütü / ile görüşmeyeceklerini söyledi.

Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, Mikdad, 'daki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, /'yı kast ederek "ayrılıkçı ve güç diliyle konuşanlarla" ortaklık yapmayacaklarını duyurdu.

YPG/PKK'nın, desteğini almak için ulusal çıkarlardan vazgeçtiğini belirten Mikdad, "(YPG/PKK) Kendisini 'ye düşman ABD ve Siyonist güçlerin kucağına attı. Bu gruplar, 'nin saldırılarından sorumludur." ifadesini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo, 8 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasına saatler kala Türkiye'ye karşı savaşmak için rejim ile ortaklık yapmayı düşündüklerini söylemişti.

Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek AZERBAYCAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
Barış Pınarı başladı! Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti, piyasalar rahatladı BARIŞ PINARI BAŞLADI! TÜRK LİRASI VARLIKLAR, DAYANIKLILIĞINI İSPAT ETTİ, PİYASALAR RAHATLADI
Bakan Hulusi Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi BAKAN HULUSİ AKAR: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması SON DAKİKA: TÜRKİYE ERMENİ PATRİKLİĞİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI
Sözde haber ajansının Barış Pınarı Harekatı'na karalama çabası SÖZDE HABER AJANSININ BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARALAMA ÇABASI
Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA ÇIKAN YALAN HABERLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULDU
Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 3.GÜN! İŞTE DAKİKA DAKİKA HAREKATTAKİ GELİŞMELER
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 1 ASKER ŞEHİT OLDU

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Yuksel Yuksel

Kahrolsun amerika kahrolsun israil kahrolsun avrupa işgalciler israile baksınlar yaşasın islamiyet yaşasın insanlik

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 21:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN