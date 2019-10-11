Türkiye korkusundan Esad'a sarılan YPG/PKK umduğunu bulamadı
Son dakika haberi... Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, terör örgütü YPG/PKK ile görüşmeyeceklerini söyledi.
Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, Mikdad, Şam'daki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK'yı kast ederek "ayrılıkçı ve güç diliyle konuşanlarla" ortaklık yapmayacaklarını duyurdu.
YPG/PKK'nın, ABD desteğini almak için ulusal çıkarlardan vazgeçtiğini belirten Mikdad, "(YPG/PKK) Kendisini Suriye'ye düşman ABD ve Siyonist güçlerin kucağına attı. Bu gruplar, Türkiye'nin saldırılarından sorumludur." ifadesini kullandı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo, 8 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasına saatler kala Türkiye'ye karşı savaşmak için rejim ile ortaklık yapmayı düşündüklerini söylemişti.
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Kahrolsun amerika kahrolsun israil kahrolsun avrupa işgalciler israile baksınlar yaşasın islamiyet yaşasın insanlikcevapla 11.10.2019 21:37
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