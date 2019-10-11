BİZE ULAŞIN
Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:49
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10