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Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:49
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Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...

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Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu

Sosyal medyada bir manipülatör, ABD Başkanı Donald Trump'a ait bir bina üzerine asılmış gibi tahrif edilen video görüntüsünü "(Trump) Kürt halkına ihanet etti ve Kürtleri öldürdü." şeklinde montajladı ancak pankartın altında "Greenpeace" yazısının unutulduğu görüldü.

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Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu

Sosyal medyadaki terör örgütü yanlısı hesaplar, Suriye iç savaşındaki Esed rejiminin saldırılarını, Yemen ve Gazze'den yansıyan fotoğraf karelerinin yanı sıra tarihteki katliamlardan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi aktarmaya çalıştı. Suriye iç savaşı sırasında çekilmiş yıkıma uğramış semtte kız çocuğunu taşıyan adamın Ağustos 2015'ten bir fotoğrafı harekat sırasında yaşanmış gibi manipüle edildi.

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Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyona ait bir tankın, Yemen müdahalesi sırasında alev aldığı 2018'den bir fotoğrafla dezenformasyon girişiminde bulunan terör örgütü yanlıları, tankın üzerine Türk bayrağı ekleyerek Barış Pınarı Harekatı sırasında kullanılan bir araçmış gibi çarpıtmayı denedi.

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Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu

Yine İdlib'de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce alt yazıyla sunuldu. Halep'te Mayıs 2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi ise sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye'nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi.