Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu

Yine İdlib'de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce alt yazıyla sunuldu. Halep'te Mayıs 2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi ise sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye'nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi.