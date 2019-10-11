Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.
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