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Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar

Barış Pınarı Harekatı Suriye'de başarıyla devam ederken, 277 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonunda birçok yerli ve milli silahı da ilk kez sahada kullanmış oldu. Türk savunma sanayisinin ürettiği Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında ilk kez deneniyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:25
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Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar

Barış Pınarı Harekatı Suriye'de başarıyla devam ederken, 277 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonunda birçok yerli ve milli silahı da ilk kez sahada kullanmış oldu. Türk savunma sanayisinin ürettiği Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında ilk kez deneniyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre; ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, harekât başlarken önemli bir rol oynadı. Bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.

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Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar

Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor. Cephede ilk kez kullanılan silah ve mühimmatın dışında Atak Helikopteri, İHA, Baykar TB2 SİHA'ları, Fırtına Obüs'leri, Cirit füzeleri de teröristlere meydan okuyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar

COĞRAFYADA DENENİYOR

Kirpi-2 araçları ise personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetle ve süratle taşınması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın, el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadelede kullanılıyor. Bu yeni kabiliyetler Kuzey Suriye coğrafyasında başarılı bir performans sergiliyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar

İşte TSK'nın Fırat'ın doğusunda kullandığı yeni ve geliştirilmiş silah sistemleri...