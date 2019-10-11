Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar

Barış Pınarı Harekatı Suriye'de başarıyla devam ederken, 277 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonunda birçok yerli ve milli silahı da ilk kez sahada kullanmış oldu. Türk savunma sanayisinin ürettiği Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında ilk kez deneniyor.